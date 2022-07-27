В Госдуме предложили установить в России День памяти жертв войны в Донбассе

Депутаты Госдумы предложили установить в России День памяти всех жертв войны в Донбассе, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит «Интерфакс».

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев © РИА Новости / Александр Кряжев

Он отметил, что Госдума рассмотрит это предложение в осеннюю сессию.

«Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов», — обратил внимание председатель Госдумы.

Как напомнил Володин, в мае 2015 года в Донецке в память о погибших в ходе боевых действий детях был открыт мемориал «Аллея ангелов». «Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить», — сказал он.