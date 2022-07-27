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40 минут назад

Володин: Госдума осенью рассмотрит введение Дня памяти погибших в Донбассе

Газета.Ruиещё 7

Депутаты Госдумы предложили установить в России День памяти всех жертв войны в Донбассе, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит «Интерфакс».

В Госдуме предложили установить в России День памяти жертв войны в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев© РИА Новости / Александр Кряжев

Он отметил, что Госдума рассмотрит это предложение в осеннюю сессию.

«Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов», — обратил внимание председатель Госдумы.

Как напомнил Володин, в мае 2015 года в Донецке в память о погибших в ходе боевых действий детях был открыт мемориал «Аллея ангелов». «Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить», — сказал он.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 11 июля подписал указ, которым 27 июля было установлено Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе. Как следует из данных сайта омбудсмена ДНР от 8 июля, за весь период столкновения с Украиной в республике погибли 116 детей.

Политика,Денис Пушилин,Вячеслав Володин,Госдума,
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