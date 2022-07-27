В Крыму предложили расширить географию спецоперации

Географию спецоперации России на Украине необходимо расширить на Одессу и Николаев. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — сказал Константинов, пишет РИА «Новости».
По его словам, эти города русские и им не должно быть места в «нацистской Украине». Освобождение этих регионов обеспечит безопасность российских границ. Кроме того, это положит конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.
Ранее Константинов заявил, что на севере Крыма восстановят дороги в сторону освобожденной Херсонской области. По его словам, для местных жителей это направление становится «дорогой жизни», в частности, из-за поставки продукции.