В Крыму предложили расширить географию спецоперации

Географию спецоперации России на Украине необходимо расширить на Одессу и Николаев. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов , пишет РИА Новости.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — сказал Константинов, пишет РИА «Новости».

По его словам, эти города русские и им не должно быть места в «нацистской Украине». Освобождение этих регионов обеспечит безопасность российских границ. Кроме того, это положит конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.