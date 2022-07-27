В постпредстве ЕС прояснили ситуацию с «шенгеном» для россиян

На уровне Европейского союза решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, не принималось, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

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«Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Министерстве иностранных дел России не исключают сценария, при котором соотечественникам перестанут выдавать шенгенские визы.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве сообщили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы «прискорбным» шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Москвой и Брюсселем.