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38 минут назад

В постпредстве ЕС в Москве опровергли запрет на выдачу «шенгена» россиянам

Елена Прошина

На уровне Европейского союза решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, не принималось, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

В постпредстве ЕС прояснили ситуацию с «шенгеном» для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось», — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать подобные публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Министерстве иностранных дел России не исключают сценария, при котором соотечественникам перестанут выдавать шенгенские визы.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве сообщили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы «прискорбным» шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Москвой и Брюсселем.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что не стоит считать нереальным сценарий, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. По его словам, Европа в контексте энергоносителей сейчас «обозлена, обеспокоена и испытывает трудности в связи с предстоящей зимой», поэтому любые варианты возможны.

Политика,Дмитрий Белик,Россотрудничество,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,ЕС,
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