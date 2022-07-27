Иран и РФ договорились увеличить число еженедельных авиарейсов

Иран и Россия подписали во вторник меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны договорились увеличить число пассажирских авиарейсов до 35 в неделю. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави.
"Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, - сказал чиновник, которого цитирует агентство IRNA. - На этой встрече был подписан меморандум о взаимопонимании <...>. Согласно этому меморандуму, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю".
По словам Разави, в соответствии с документом авиакомпаниям двух государств разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.