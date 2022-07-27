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1 час назад

Иран и РФ договорились увеличить число еженедельных авиарейсов до 35

ТАСС

Иран и Россия подписали во вторник меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны договорились увеличить число пассажирских авиарейсов до 35 в неделю. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики Миракбар Разави.

Иран и РФ договорились увеличить число еженедельных авиарейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, - сказал чиновник, которого цитирует агентство IRNA. - На этой встрече был подписан меморандум о взаимопонимании <...>. Согласно этому меморандуму, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю".

По словам Разави, в соответствии с документом авиакомпаниям двух государств разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.

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