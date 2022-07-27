Иран и РФ договорились увеличить число еженедельных авиарейсов

"Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, - сказал чиновник, которого цитирует агентство IRNA. - На этой встрече был подписан меморандум о взаимопонимании <...>. Согласно этому меморандуму, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю".