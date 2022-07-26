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4 минуты назад

Захарова высмеяла прервавшиеся дебаты в Великобритании

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с неожиданно прервавшимися в Великобритании теледебатами между кандидатами на пост премьер-министра страны. Своим мнением о произошедшем она поделилась в своем Telegram-канале.

Захарова высмеяла прервавшиеся дебаты в Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала Захарова обратила внимание на том, что «отважная бунтарка, предводитель свободного мира и танкистка Трасс, услышав шум, в страхе бежала с телевизионной программы».

Инцидент в студии прервал речь Трасс во время дебатов на пост премьера

«И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Затем Захарова призналась, что буквально утром она вместе с коллегой обсуждала, что «за чудовищный бред» о России несут на дебатах в Великобритании кандидаты на пост премьера-министра. По ее словам, они пытались выяснить «новаторство это» или «английская традиция».

«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Трасс», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, «лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер».

Ранее сообщалось, что вторые теледебаты Сунака и Трасс прервал громкий шум. Инцидент произошел, когда глава МИД Великобритании отвечала на вопрос о противостоянии России, где она, в частности, заявила, что «после победы над Украиной Путин начнет преследовать демократию и свободу в других странах».

Однако, услышав шум, Трасс прикрыла рот ладонью, воскликнув «о боже мой», а затем направилась в сторону его источника. На этом моменте телеканал прервал трансляцию.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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