Захарова высмеяла прервавшиеся дебаты в Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с неожиданно прервавшимися в Великобритании теледебатами между кандидатами на пост премьер-министра страны. Своим мнением о произошедшем она поделилась в своем Telegram-канале.

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Сначала Захарова обратила внимание на том, что «отважная бунтарка, предводитель свободного мира и танкистка Трасс, услышав шум, в страхе бежала с телевизионной программы».

«И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Затем Захарова призналась, что буквально утром она вместе с коллегой обсуждала, что «за чудовищный бред» о России несут на дебатах в Великобритании кандидаты на пост премьера-министра. По ее словам, они пытались выяснить «новаторство это» или «английская традиция».

«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Трасс», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, «лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер».

Ранее сообщалось, что вторые теледебаты Сунака и Трасс прервал громкий шум. Инцидент произошел, когда глава МИД Великобритании отвечала на вопрос о противостоянии России, где она, в частности, заявила, что «после победы над Украиной Путин начнет преследовать демократию и свободу в других странах».