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18 минут назад

Захарова обвинила власти Эстонии в репрессиях из-за запрета группы «Руки вверх»

Lenta.ruиещё 23

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эстония превратилась в репрессивное государство после того, как местные власти ввели запрет на выступления в стране российской группы «Руки вверх». С таким обвинением дипломат выступила в эфире радио Sputnik.

Захарова обвинила Эстонию в репрессиях из-за группы «Руки вверх»
Фото: ТАССТАСС

Захарова напомнила, что власти Эстонии сами провозгласили демократию основной идеей государства, ради которой «они когда-то вышли из Советского Союза».

«И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — добавила она.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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