Захарова обвинила Эстонию в репрессиях из-за группы «Руки вверх»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эстония превратилась в репрессивное государство после того, как местные власти ввели запрет на выступления в стране российской группы «Руки вверх». С таким обвинением дипломат выступила в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила, что власти Эстонии сами провозгласили демократию основной идеей государства, ради которой «они когда-то вышли из Советского Союза».
«И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — добавила она.