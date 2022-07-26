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23 минуты назад

Песков разъяснил решение России о выходе из проекта МКС

Деловая газета "Взгляд"

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение было принято еще раньше», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, согласовано ли с президентом РФ Владимиром Путиным решение об уходе РФ с МКС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.

Россия выйдет из проекта МКС

До этого глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.

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