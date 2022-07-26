Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, однако ответа от украинской стороны нет. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что «всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», поэтому российская сторона согласилась на диалог с Украиной еще на ранней стадии спецоперации.

«Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили», - пояснил Сергей Лавров.

По его словам, запрет на проведение переговоров на основе согласованного договора наложили «США, Великобритания и ряд европейских стран».

При этом Лавров обратил внимание, что после его слов о том, что у России нет предубеждений против диалога с украинской стороной, в Госдепартаменте США заявили, что «сейчас не время для Украины вести переговоры».

«Делайте выводы - у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина», - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Российско-украинские мирные переговоры в настоящее время заморожены по инициативе Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации». А глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.