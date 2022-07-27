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1 час назад

Медведев на картинках показал, как западные аналитики предрекают распад Украины

ТАССиещё 2

Западные аналитики ожидают, что территория украинского государства сузится до границ Киевской области. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В публикации приведены два изображения карты Украины и прилегающих стран: на первом рисунке территория украинского государства дана в границах 1991-2014 годов - с Донбассом и Крымом. Как считает Медведев, такое "светлое будущее" видится президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Telegram-канал Дмитрия Медведева

Однако ниже идет вторая картинка: на ней за Украиной осталась только Киевская область.

Американский портал опубликовал карту будущей Украины без восточных и южных территорий

"Западные аналитики считают, что на самом деле будет так", - прокомментировал Медведев второй рисунок.

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