В МИД РФ решили вопрос с визами для граждан Украины

Министерство иностранных дел России анализирует последствия введения визового режима для въезда граждан РФ на Украину. Аналогичного решения в отношении граждан Украины Москва пока не принимала. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, сообщает ТАСС.

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По его словам, МИД РФ начал анализировать ситуацию в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с января 2023 года — полностью прекратить безвизовый режим для граждан России, посещающих Украину. Безвизовый режим был закреплен в соглашении 1997 года. МИД РФ изучает возможное влияние на ужесточенные правила въезда граждан России на Украину, пояснил Волынкин.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», — отметил он.