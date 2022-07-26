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39 минут назад

В МИД РФ решили вопрос с визами для граждан Украины

Елена Прошина

Министерство иностранных дел России анализирует последствия введения визового режима для въезда граждан РФ на Украину. Аналогичного решения в отношении граждан Украины Москва пока не принимала. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, сообщает ТАСС.

В МИД РФ решили вопрос с визами для граждан Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, МИД РФ начал анализировать ситуацию в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с января 2023 года — полностью прекратить безвизовый режим для граждан России, посещающих Украину. Безвизовый режим был закреплен в соглашении 1997 года. МИД РФ изучает возможное влияние на ужесточенные правила въезда граждан России на Украину, пояснил Волынкин.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», — отметил он.

Издание напоминает, что визовый режим для россиян начал действовать на Украине с 1 июля. Эта инициатива принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Власти страны пояснили, что визовый режим для граждан России необходим для противостояния угрозам национальной безопасности. В Москве при этом заявили, что это было «неадекватным» решением со стороны Киева.

Политика,Иван Волынкин,Владимир Зеленский,МИД России,
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