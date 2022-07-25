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1 час назад

Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением

Lenta.ruиещё 2

Вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) складывается напряженная ситуация из-за украинских войск, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.

Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МИД России призвал Киев отказаться от продолжения провокаций в этом районе.

«Предостерегаем режим украинского президента ВладВладимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — обратилась она к офису Зеленского с предупреждением.

Дипломат попросила международное сообщество проявить бдительность в данном вопросе и осудить действия украинского руководства.

Раскрыты подробности атаки на Запорожскую АЭС

20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.

Политика,Михаил Мизинцев,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,НЦУО РФ,
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