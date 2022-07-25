Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением

«Предостерегаем режим украинского президента ВладВладимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — обратилась она к офису Зеленского с предупреждением.