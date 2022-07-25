Лавров прибыл в Уганду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду. Это третья страна в турне министра по Африке.
Как сообщает ТАСС, Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго, также он будет принят президентом Йовери Кагутой Мусевени.
Ранее Сергей Лавров посетил Конго, он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.
Также министр во время визита в Каир встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри.