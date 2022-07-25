Лавров прибыл в Уганду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду. Это третья страна в турне министра по Африке.

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Как сообщает ТАСС, Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго, также он будет принят президентом Йовери Кагутой Мусевени.

Ранее Сергей Лавров посетил Конго, он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.