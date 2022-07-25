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41 минуту назад

Лавров прибыл в Уганду

RT на русском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду. Это третья страна в турне министра по Африке.

Лавров прибыл в Уганду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго, также он будет принят президентом Йовери Кагутой Мусевени.

Ранее Сергей Лавров посетил Конго, он передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от главы российского государства Владимира Путина.

Также министр во время визита в Каир встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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