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1 час назад

Путин заявил о возможности выхода авиационной сферы РФ на новый уровень

Москва24иещё 4

Существует уникальная возможности выйти на новый уровень развития авиационной сферы в России, заявил Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.

Путин заявил о новых возможностях авиационной сферы РФ
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Сложившаяся ситуация при всех ее очевидных сложностях дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал – а он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за санкций и неадекватных решений некоторых бывших бизнес-партнеров с Запада.

При этом глава государства отметил сохранение задачи объема авиаперевозок и повышение их доступности для населения. Путин добавил, что это прежде всего касается местных, внутрирегиональных перевозок.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам.

По его словам, по итогам первых пяти месяцев 2022 года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне и продемонстрировала рост в 1,8%. Кроме того, был сохранен воздушный флот.

Премьер отметил, что в настоящее время важно расширить российское производство транспортных средств и строительной техники.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/vlast/25072022/484864?utm_source=CopyBuf

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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