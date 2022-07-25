Путин заявил о новых возможностях авиационной сферы РФ

"Сложившаяся ситуация при всех ее очевидных сложностях дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал – а он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен", – цитирует его ТАСС.