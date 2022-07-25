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40 минут назад

Россия заявила протест США из-за отказа в визе Крутских

Елена Прошина

Россия заявила протест властям США из-за невыдачи визы для директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия заявила протест США из-за отказа в визе Крутских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андрей Крутских должен был возглавить делегацию России на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Однако американская сторона отказала в выдаче визы, заявив, что «ему виза не может быть выдана в принципе».

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат ООН принять конкретные меры для урегулирования данной ситуации.

«Рассчитываем, что руководство организации не оставит ее без внимания», – заключил Полянский.

Напомним, что ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам.

Политика,Андрей Крутских,Дмитрий Полянский,
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