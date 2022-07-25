Россия заявила протест США из-за отказа в визе Крутских

Россия заявила протест властям США из-за невыдачи визы для директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских. Об этом сообщает РИА «Новости».
Андрей Крутских должен был возглавить делегацию России на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Однако американская сторона отказала в выдаче визы, заявив, что «ему виза не может быть выдана в принципе».
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал Секретариат ООН принять конкретные меры для урегулирования данной ситуации.
«Рассчитываем, что руководство организации не оставит ее без внимания», – заключил Полянский.
Напомним, что ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам.