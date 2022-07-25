Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю Россию иван-чаем. Он отметил, что власти поддержат производителя и предоставят ему статус масштабного инвестпроекта. В данный момент прорабатывается вопрос о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции.

«С чего начинается утро? С бодрящего чая или кофе. С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим», — написал Кувшинников.

По его словам, у производителей амбициозные планы, для которых есть все предпосылки. В том числе земли для выращивания, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура и наличие бренда «Настоящий Вологодский продукт». За счет этого возможно укрепить производственную безопасность не только Вологодской области, но и всей России.

Губернатор отметил, что в последнее время об иван-чае говорят все больше людей по всей стране. В том числе на популярности напитка сказались слова президента РФ Владимира Путина, который в рамках форума АСИ «Сильные идеи нового времени» поддержал идею развития производства иван-чая, а также оценил его полезные свойства в целом.