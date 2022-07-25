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44 минуты назад

В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством

Lenta.ru

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную Думу законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма». Об этом говорится в релизе пресс-службы политического объединения, который поступил в «Ленту.ру» в понедельник, 25 июля.

В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава партии Сергей Миронов считает, что государство должно признаваться террористическим по нескольким основаниям: если оно ответственно за взрывы, поджоги или иные опасных для людей действия, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также за призывы к отчуждению части территории России.

Политика,Сергей Миронов,Госдума,
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