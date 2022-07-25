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38 минут назад

Источник сообщил об уходе постпреда России при Евросоюзе Чижова в Совет Федерации

Газета.Ru

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов уйдет осенью с занимаемой должности в Совфед, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате Федерального собрания.

Постпред России при Евросоюзе Чижов уйдет в Совфед
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации», — рассказал источник.

Чижов занимает должность постпреда России при Европейском союзе с 2005 года. До этого он три года работал заместителем министра иностранных дел. Свою карьеру он начал в 1976 году, став сотрудником посольства СССР в Греции. Также в советские годы дипломат работал в пятом Европейском отделе МИД и в посольстве на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы и вопросами урегулирования конфликтов, в частности в Боснии и Герцеговине.

Ранее дипломат заявлял, что отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Также он утверждал, что в Брюсселе были попытки вербовки российских дипломатов.

Политика,Владимир Чижов,Совет Федерации,ЕС,
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