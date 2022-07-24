В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Москве. Идею высказал депутат от ЛДПР Василий Власов, передает издание «Подъем» в воскресенье, 24 июля.

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Депутат посчитал, что это должно стать ответом на переименование Московского проспекта в Киеве.

«Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — сказал он.

Власов добавил, что планирует направить письмо с соответствующим предложением мэру Москвы Сергею Собянину в понедельник, 25 июля.

Киевский вокзал был открыт в Москве в 1899 году. С момента открытия и до 1934 года здание носило название «Брянский вокзал», но затем было переименовано.