Лавров подтвердил намерение РФ выполнять обязательства по экспорту зерна

Россия подтвердила Египту приверженность экспортеров зерновой продукции выполнению всех обязательств. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств", - сказал он.
Россия надеется на то, что у генсека ООН Антониу Гутерриша получится решить вопрос с санкциями, которые мешают осуществлению операций с зерном из РФ, заявил Лавров.
"Те нелегитимные санкции, которые были введены [против России] и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы наших судов в иностранные порты и иностранных судов в российские порты. Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал он.
Около 70 иностранных судов до сих пор заблокированы в портах Украины.
Некоторые страны Запада пытались отложить на потом решение вопроса с экспортом российского зерна.
РФ настояла, чтобы вопросы с украинским и российским зерном были урегулированы в пакете.