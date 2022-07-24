Лавров подтвердил намерение РФ выполнять обязательства по экспорту зерна

"Те нелегитимные санкции, которые были введены [против России] и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы наших судов в иностранные порты и иностранных судов в российские порты. Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал он.