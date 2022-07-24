Депутат Госдумы предрек Евросоюзу раскол к зиме

«Сейчас же проблемы Евросоюза только усугубляются, и раскол становится все более ощутимым. А скорое наступление зимы, которую Еврокомиссия намерена провести без российского газа, вызывает сопротивление многих членов ЕС, которые предпочитают мыслить здраво. Греческий политик, поместивший на предвыборный плакат фразу „Россия права“, был министром энергетики. Уж он-то знает, о чем говорит. Так что с наступлением холодов Евросоюз будет вынужден принять решение: или пересмотреть свою политику по отношению к нашей стране, или замерзать, погрузившись в энергетический и продовольственный кризисы», — сказал Дмитрий Белик.