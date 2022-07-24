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19 минут назад

Путин 25 июля обсудит с членами кабмина вопросы развития авиаперевозок и авиастроения

ТАССиещё 10

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 июля, проведет в режиме видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудит с кабмином вопросы развития авиаперевозок и авиастроения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Д. В. Мантуров и министр транспорта Российской Федерации В. Г. Савельев", - говорится в сообщении.

Также на совещании рассмотрят несколько текущих вопросов, отметили в пресс-службе.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Правительство РФ,
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