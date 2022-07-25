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1 час назад

Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

Lenta.ruиещё 12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT обрушился с критикой на западных политиков за их отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его мнению, отношение, которое они к нему проявляют, их не совсем красит, передает РИА Новости.

Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заявил Эрдоган.

Ранее он рассказал, что стамбульские договоренности по зерну могут оказать помощь в преодолении глобального производственного кризиса. По словам турецкого лидера, Анкара ожидает выполнения сторонами договоренностей в Стамбуле по зерну.

Газета The New York Times назвала Эрдогана «головной болью» для президента США Джо Байдена. Автор статьи уверяет, что действия Эрдогана и ограниченная способность Байдена сдерживать их подчеркивают уникальное положение турецкого лидера как военного союзника, политика которого часто расходится с риторикой коллективного Запада.

Политика,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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