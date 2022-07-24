Немцы высмеяли главу МИД ФРГ за реакцию на фото Путина с Эрдоганом

Немецкая газета Die Welt опубликовало новость о встрече президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси и опубликовала их совместную фотографию. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала турецкого лидера за этот снимок. Читатели издания прокомментировали ее слова, передает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.
Ранее Бербок заявила, что снимок президента Турции с лидерами России и Ирана — «вызов для НАТО».
Некоторые читатели Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии за подобное высказывание.
«Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина», — написал комментатор.
Он выразил мнение, что Бербок «отрицает реальность» и отказывается понимать, что у всех государств есть свои интересы.
«Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией», — отметил другой читатель и пояснил, что дипломатия подразумевает общение представителей разных стран друг с другом и поиск компромиссов.
«А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются?» — заметил еще один комментатор.
Другой читатель считает, что министр иностранных дел ФРГ скорее предпочла бы обречь людей в Африке на голод, а жителей Германии — на холод, чем провести переговоры с Россией.