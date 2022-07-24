В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
24 минуты назад

Немцы высмеяли главу МИД ФРГ за реакцию на фото Путина с Эрдоганом

Елена Прошина

Немецкая газета Die Welt опубликовало новость о встрече президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси и опубликовала их совместную фотографию. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала турецкого лидера за этот снимок. Читатели издания прокомментировали ее слова, передает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.

Немцы высмеяли главу МИД ФРГ за реакцию на фото Путина с Эрдоганом
Фото: ReutersReuters

Ранее Бербок заявила, что снимок президента Турции с лидерами России и Ирана — «вызов для НАТО».

Некоторые читатели Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии за подобное высказывание.

«Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина», — написал комментатор.

Он выразил мнение, что Бербок «отрицает реальность» и отказывается понимать, что у всех государств есть свои интересы.

«Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией», — отметил другой читатель и пояснил, что дипломатия подразумевает общение представителей разных стран друг с другом и поиск компромиссов.

«А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются?» — заметил еще один комментатор.

Другой читатель считает, что министр иностранных дел ФРГ скорее предпочла бы обречь людей в Африке на голод, а жителей Германии — на холод, чем провести переговоры с Россией.

Политика,В мире,Анналена Бербок,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители