Немцы высмеяли главу МИД ФРГ за реакцию на фото Путина с Эрдоганом

Немецкая газета Die Welt опубликовало новость о встрече президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси и опубликовала их совместную фотографию. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала турецкого лидера за этот снимок. Читатели издания прокомментировали ее слова, передает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.

Фото: Reuters Reuters

Ранее Бербок заявила, что снимок президента Турции с лидерами России и Ирана — «вызов для НАТО».

Некоторые читатели Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии за подобное высказывание.

«Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина», — написал комментатор.

Он выразил мнение, что Бербок «отрицает реальность» и отказывается понимать, что у всех государств есть свои интересы.

«Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией», — отметил другой читатель и пояснил, что дипломатия подразумевает общение представителей разных стран друг с другом и поиск компромиссов.

«А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются?» — заметил еще один комментатор.