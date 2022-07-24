Лавров заявил о еще одной стороне в соглашении по перевозке зерна

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — сообщил он.

Ранее Лавров раскрыл подробности вывоза зерна с Украины. По его словам, Украиной будут даны гарантии разминирования территориальных вод, что обеспечит беспрепятственный выход кораблей. Безопасность процесса транспортировки будет обеспечена военно-морскими силами России и Турции на протяжении всего пути следования. Кроме того, на судах будет проводиться проверка при движении их в направлении украинских портов.