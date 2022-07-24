Захарова высказалась по поводу ракетного удара по Одессе

Ранее Зеленский назвал обстрел порта «вопиющим российским варварством» и сказал, что «ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность» заявлений о том, что «нужен какой-то диалог с Россией».

Под «любимым киевским режимом адресу» официальный представитель МИД РФ имела в виду популярную на Украине оскорбительную фразу с упоминанием «русского военного корабля», которая была заимствована из фейковой записи переговоров украинских «защитников» острова Змеиный в Одесской области и якобы российских военных, а затем растиражирована.