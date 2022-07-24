Захарова высказалась по поводу ракетного удара по Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила удар российской армии ракетами «Калибр» по объекту военной инфраструктуры порта Одессы, ответив таким образом на претензии президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский назвал обстрел порта «вопиющим российским варварством» и сказал, что «ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность» заявлений о том, что «нужен какой-то диалог с Россией».
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Под «любимым киевским режимом адресу» официальный представитель МИД РФ имела в виду популярную на Украине оскорбительную фразу с упоминанием «русского военного корабля», которая была заимствована из фейковой записи переговоров украинских «защитников» острова Змеиный в Одесской области и якобы российских военных, а затем растиражирована.