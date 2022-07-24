Путин поздравил Ирину Мирошниченко с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко с 80-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актерским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.
Глава государства пожелал актрисе "доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения".
Ирина Мирошниченко награждена орденами "Знак Почета" (1971), Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2021, 2008), Дружбы (2015).
Жизни и карьере актрисы посвящены документальные фильмы "Ирина Мирошниченко. Звезда с характером" (2007, режиссер Юрий Поскакухин), "Ирина Мирошниченко. Откровения" (2011, Георгий Ананов) и "Ирина Мирошниченко. Я знаю, что такое любовь" (2017, Всеволод Тарасов), а также книга "Ирина Мирошниченко" (2013, автор Анна Ярошевская).