Путин поздравил Ирину Мирошниченко с 80-летием

"Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актерским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.