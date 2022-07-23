Лавров: Черногорию и Северную Македонию настраивают против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в инструменты в антироссийской игре. Соответствующее заявление он сделал в интервью ассоциации "Наше кино", которое опубликовано на сайте МИД РФ. "Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре", - сказал дипломат. По его словам, это "то же самое, что пытались сделать из Украины" и из некоторых других восточноевропейских государств. Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что Запад ранее подогревал в в Черногории и Северной Македонии русофобские настроения. Ранее Лавров назвал немыслимой ситуацию, связанную с его визитом в Сербию. Он должен был посетить Белград 6-7 июня, но Болгария, Черногория и Северная Македония запретили 5 июня самолету главы МИД РФ пересекать свои воздушные пространства. По словам министра, из-за ограничений в отношении самолета оказалась заблокирована международная деятельность Сербии по части российского направления. Лавров также отметил, что эти страны решили выступить в качестве "подпевал" у Запада.