В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
48 минут назад

В Госдуме ответили на слова Шольца о «ненадежности» России

Елена Прошина

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа. По мнению парламентария, слова главы немецкого правительства являются лишь «очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на РФ».

В Госдуме ответили на слова Шольца о «ненадежности» России
Фото: ReutersReuters

Слуцкий отметил, что странам Евросоюза, допускающим незаконное ведение санкций против России, экспроприацию ее финансовых активов и «омерзительную» культуры отмены, вообще «не стоит рассуждать о надежности». Также он добавил, что именно бездумная антироссийская политика сдерживания стала причиной дисбаланса на энергетических рынках ЕС, а не действия Москвы.

После этого Слуцкий заверил Шольца в том, что РФ «была, есть и будет надежным деловым партнером», приведя в качестве подтверждения своих слов подписанное ранее соглашение по экспорту украинского зерна на мировые рынки. В заключение парламентарий в очередной раз подчеркнул, что «именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей».

Напомним, что накануне на пресс-конференции в Берлине Шольц назвал РФ ненадежным поставщиком газа. По мнению канцлера ФРГ, заявления Москвы о сокращении поставок топлива в Европу по техпричинам звучат «неубедительно».

Политика,Олаф Шольц,ЛДПР,Госдума,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители