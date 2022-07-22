В Госдуме ответили на слова Шольца о «ненадежности» России

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа. По мнению парламентария, слова главы немецкого правительства являются лишь «очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на РФ».

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Слуцкий отметил, что странам Евросоюза, допускающим незаконное ведение санкций против России, экспроприацию ее финансовых активов и «омерзительную» культуры отмены, вообще «не стоит рассуждать о надежности». Также он добавил, что именно бездумная антироссийская политика сдерживания стала причиной дисбаланса на энергетических рынках ЕС, а не действия Москвы.

После этого Слуцкий заверил Шольца в том, что РФ «была, есть и будет надежным деловым партнером», приведя в качестве подтверждения своих слов подписанное ранее соглашение по экспорту украинского зерна на мировые рынки. В заключение парламентарий в очередной раз подчеркнул, что «именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей».