Яшин, Белоцерковская, Лазарева и Кац внесены в список иноагентов

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У всех пятерых в списке есть отметка «осуществление политической деятельности», а в качестве иностранного источника значится Украина, отмечается на сайте Минюста.

До этого Следственный комитет возбудил в отношении Яшина уголовное дело о дискредитации российской армии. В настоящее время он находится под административным арестом в спецприемнике.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, а также за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.