Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом

В пятницу, 22 июля, президент РФ Владимир Путин намерен провести оперативное заседание Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее представитель Кремля анонсировал
визиты российского президента Владимира Путина в несколько зарубежных стран осенью.
«На повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», - заявил ранее Песков.
При этом он не стал раскрывать детали поездок.
19 июля Путин посетил Тегеран. Там российский лидер провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.