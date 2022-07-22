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29 минут назад

Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам до минимальных

Lenta.ruиещё 15

Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Государственной Думы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу (ТК). С таким предложением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Для реализации данной инициативы нужно будет подготовить поправки, в том числе в закон о статусе депутата, добавил спикер Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что на данный момент у политиков «отпусков не бывает», отметив, что необходимо брать пример с главы российского государства, который «всегда на работе». Сейчас отпуск депутата Государственной Думы составляет 42 календарных дня, отпуск государственных служащих — до 45 дней.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что депутаты нижней палаты парламента с пониманием относятся к внеплановым заседаниям. Большинство из них понимают, что в этом заключается их работа.

Политика,Олег Матвейчев,Вячеслав Володин,Госдума,
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