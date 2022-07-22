В Совфеде оценили желание Приднестровья присоединиться к России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас связал желание непризнанной Приднестровской Молдавской Республики войти в состав России с бегством людей из стран «европейского выбора». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году приднестровские власти объявили о полном отделении от Кишинева после начала боевых действий. Сейчас конфликт заморожен, в Приднестровье дислоцированы российские миротворцы. При этом нынешняя глава Молдавии Майя Санду провозгласила курс на вступление в ЕС и добивается их ухода.

Сегодня глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев напомнил, что в 2006 году жители Приднестровья проголосовали на референдуме за независимость страны «с последующим свободным присоединением к Российской Федерации». По его словам, власти Приднестровья сейчас строят свою политику, исходя из этого желания народа, и считают независимость «безусловным приоритетом».