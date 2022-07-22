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33 минуты назад

Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по «Северному потоку – 2»

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Евросоюз ощутит последствия своей позиции по «Северному потоку – 2», заявил сенатор Алексей Пушков.

В РФ пообещали Европе последствия из-за позиции по «Севпотоку – 2»
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.

«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане», – написал Пушков в Telegram-канале.

Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.

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Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».

Политика,Алексей Пушков,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,Еврокомиссия,ЕС,
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