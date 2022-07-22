В РФ пообещали Европе последствия из-за позиции по «Севпотоку – 2»

Евросоюз ощутит последствия своей позиции по «Северному потоку – 2», заявил сенатор Алексей Пушков.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.

«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане», – написал Пушков в Telegram-канале.

Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.