Западу предрекли неприятности из-за поездки Путина в Тегеран

Директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. Об этом он написал в своей статье для Daily Mail.

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Автор считает, заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных государств.

«Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу. Он назвал это «пугающей перспективой».

«Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре», — написал он.

Алмонд добавил, что возникающая угроза может стать для западных государств более опасной, чем бывший советский блок.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США увидели «изоляцию» России в поездке Путина на саммит с лидерами Ирана и Турции.