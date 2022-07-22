Пушков дал совет Стивену Кингу из-за «Зеленского»

Пушков посоветовал Стивену Кингу не заниматься политикой

Фото: ТАСС ТАСС

Американский писатель Стивен Кинг должен заниматься своей творческой деятельностью, а не политикой. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.

Таким образом сенатор прокомментировал видеоролик российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), которые позвонили американскому писателю и провели с ним беседу от имени президента Украины Владимира Зеленского.

«Кинг выглядит здесь как персонаж из фильма ужасов, снятого по одному из его романов. Лучше бы ему свои ужастики писать, чем политикой заниматься», — написал Пушков.

В середине июля российские пранкеры опубликовали запись с розыгрышем Стивена Кинга. Зарубежный писатель в ходе разговора сделал несколько резких заявлений против России. В частности, он согласился запретить прокат российских фильмов в США, назвал президента Украины «великим человеком» наравне с украинским националистом Степаном Бандерой, а также выразил желание вести информационную войну Украины против Российской Федерации.