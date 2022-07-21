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16 минут назад

Россия вносит в стоп-лист 39 представителей Австралии

ТАСС

Москва в ответ на санкции Канберры дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 представителей силовых структур, пограничной службы и компаний - подрядчиков оборонного сектора Австралии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

МИД России вносит в стоп-лист 39 представителей Австралии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний - подрядчиков оборонного сектора Австралии, - говорится в заявлении. - В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры".

Ранее Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, "причастен к смерти" юриста Сергея Магнитского.

Политика,Сергей Магнитский,МИД России,
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