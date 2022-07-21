МИД России вносит в стоп-лист 39 представителей Австралии

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний - подрядчиков оборонного сектора Австралии, - говорится в заявлении. - В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры".