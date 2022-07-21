Владимир Путин провел телефонный разговор с Саудовским принцем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Темой обсуждения стала текущая ситуация на нефтяном рынке. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».
Пресс-служба Кремля сообщает, что обе стороны позитивно оценивают достигнутый уровень дружественных отношений между странами. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономических связей.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о том, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.