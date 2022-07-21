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23 минуты назад

Владимир Путин провел телефонный разговор с Саудовским принцем

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Темой обсуждения стала текущая ситуация на нефтяном рынке. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Владимир Путин провел телефонный разговор с Саудовским принцем
Фото: РамблерРамблер

Пресс-служба Кремля сообщает, что обе стороны позитивно оценивают достигнутый уровень дружественных отношений между странами. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономических связей.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о том, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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