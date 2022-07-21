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32 минуты назад

Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ

Газета.Ru

Лидер »Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ, «учитывая политическую ангажированность» организации.

Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Всемирная организация здравоохранения «исполняет волю своих американских спонсоров», в том числе Минздрава США.

«Надеюсь получить внятный ответ Минздрава РФ, от которого будут зависеть наши дальнейшие действия», — написал политик в Telegram-канале.

Также он попросил министра здравоохранения России Михаила Мурашко прояснить позицию его ведомства по гендерной проблематике, в связи с тем, что ВОЗ хочет признать существование «третьего пола».

Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики и признать третий пол. Сообщалось, что процесс пересмотра и обновления руководства будет основан на концепции выхода за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью. Это позволит признать гендерное и сексуальное разнообразие, а также расширить представление о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским.

Политика,Михаил Мурашко,Сергей Миронов,Минздрав РФ,ВОЗ,Справедливая Россия,
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