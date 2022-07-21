Миронов призвал приостановить членство России в ВОЗ

Также он попросил министра здравоохранения России Михаила Мурашко прояснить позицию его ведомства по гендерной проблематике, в связи с тем, что ВОЗ хочет признать существование «третьего пола».

Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики и признать третий пол. Сообщалось, что процесс пересмотра и обновления руководства будет основан на концепции выхода за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью. Это позволит признать гендерное и сексуальное разнообразие, а также расширить представление о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским.