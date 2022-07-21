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6 минут назад

В Госдуме рассказали о дилемме Евросоюза из-за антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 4

Страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с дилеммой в связи с санкциями, вводимыми в отношении России. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, пишут «Известия».

В Госдуме рассказали о дилемме Евросоюза из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам депутата, перед Европой встал выбор: «молча сносить последствия ударивших по ним самим антироссийских санкций» и наблюдать за возросшим количеством проблем во внутренней политике или аккуратно отойти от рестрикций и поправить свои дела. Чем больше новых санкций страны ЕС вводят против России, тем сильнее они в них увязают, добавил Белик.

Запад ослабляет санкции против РФ

Он добавил, что частичное эмбарго на импорт золота, а также запрет на ввоз ряда товаров не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Европа.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют подробности нового пакета.

Политика,Дмитрий Белик,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,ЕС,
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