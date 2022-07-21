В Госдуме рассказали о дилемме Евросоюза из-за антироссийских санкций

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По словам депутата, перед Европой встал выбор: «молча сносить последствия ударивших по ним самим антироссийских санкций» и наблюдать за возросшим количеством проблем во внутренней политике или аккуратно отойти от рестрикций и поправить свои дела. Чем больше новых санкций страны ЕС вводят против России, тем сильнее они в них увязают, добавил Белик.

Он добавил, что частичное эмбарго на импорт золота, а также запрет на ввоз ряда товаров не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Европа.