Украина в конечном счете может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей публикации политик отметил, что после переворота в 2014 году Украина потеряла государственную независимость, после чего перешла «под прямое управление коллективного Запада». Медведев добавил, что Киев поверил в то, что НАТО будет обеспечивать его безопасность.

Зампред Совбеза также добавил, что сейчас многие «политические проходимцы» манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах. По мнению Медведева, они делают это, надеясь на новые военные заказы и «распил денежных потоков», которые идут на поддержку Киеву.