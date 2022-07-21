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37 минут назад

Медведев допустил исчезновение Украины с мировой карты

Никита Бородкин

Украина в конечном счете может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей публикации политик отметил, что после переворота в 2014 году Украина потеряла государственную независимость, после чего перешла «под прямое управление коллективного Запада». Медведев добавил, что Киев поверил в то, что НАТО будет обеспечивать его безопасность.

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Зампред Совбеза также добавил, что сейчас многие «политические проходимцы» манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах. По мнению Медведева, они делают это, надеясь на новые военные заказы и «распил денежных потоков», которые идут на поддержку Киеву.

Говоря об Украине, политик добавил, что преступников киевского режима обязательно осудят за злодеяния, которые были совершены против народа России и Украины.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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