«У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом РФ, господином Путиным», – сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Ирана.

Напомним, накануне в Тегеране прошла встреча на высшем уровне по Сирии в астанинском формате (Россия, Турция, Иран).

До этого Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двусторонние переговоры и обсудили российско-турецкие отношения, ситуацию вокруг Сирии и урегулирование карабахской проблемы. Путин подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются, «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами».

Анкара и Москва намерены продолжить активное взаимодействие в области экономики, в частности в газовой и ядерной сферах. Об этом лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам президентского пула по возвращении из Тегерана, где принял участие в саммите "астанинской тройки". Его высказывания приводит в среду телеканал TRT.

По словам Эрдогана, на состоявшихся в понедельник переговорах с президентом России Владимиром Путиным турецкая сторона получила ряд предложений в экономической сфере.

"Нам поступили самые разные предложения. Мы продолжаем консультации по вопросу природного газа, АЭС "Аккую" и другим аспектам и будем проводить их далее", - сказал Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что итоговый документ по созданию коридора для поставок морем зерна с Украины может быть подписан на текущей неделе. Об этом он сообщил журналистам президентского пула по возвращении из Тегерана, где принял участие в саммите "астанинской тройки". Высказывания турецкого лидера приводит в среду телеканал TRT.

"Мы хотим завершить этот процесс подписанием соглашения на нынешней неделе. Надеемся, что в ближайшие дни начнется реализация плана. Процесс [перевозки зерна] будет управляться из координационного центра в Стамбуле, в работе которого, наряду с нашей страной, будут участвовать представители России, Украины и ООН. Мы продолжаем прилагать усилия для завершения этого процесса, который жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности", - отметил Эрдоган.

По его словам, Турция, будучи страной-хозяйкой [переговоров], осуществляет посредничество в вопросе разблокирования украинского экспорта.

"Мы длительное время активно работаем над вопросом экспорта зерна с Украины по Черному морю. Я неоднократно излагал этот вопрос [президентам РФ и Украины Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому, наши министры иностранных дел и обороны проводили переговоры со своими коллегами. В результате на прошлой неделе в Стамбуле <...> была достигнута договоренность о подготовке итогового письменного документа", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Россия положительно оценивает усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса.

"[Президент РФ Владимир] Путин положительно оценивает наши усилия по урегулированию на Украине и даже благодарит нас за это", - отметил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Влаидмиром Путиным сотрудничество по самолетам-амфибиям для противодействия лесным пожарам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсуждали здесь (в Тегеране) с господином Путиным самолеты-амфибии. Он сказал: «Пусть наши друзья устраивают свои встречи, мы сделаем все от нас зависящее». Слава Богу, наше министерство лесного хозяйства сильно в этом процессе с помощью пожарных самолетов, вертолетов и поливочных машин», — сообщил турецкий лидер, общаясь в самолете с журналистами, по возвращении из Ирана.

Также президент отметил, что лесные пожары являются проблемой не только для Турции. В качестве примера он привел Испанию, где сгорело 3500 гектаров, и Португалию, где огонь уничтожил 950 гектаров.

Ранее Эрдоган поддержал инициативу введения смертной казни за поджог леса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ожидает от РФ и Ирана поддержки ее операции по обеспечению национальной безопасности. Об этом он сообщил по итогам трехстороннего саммита в Тегеране, передает РИА «Новости».

По его словам, Анкара планирует избавиться от «злонамеренных организаций», угрожающих ее безопасности.

Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, сообщают турецкие СМИ.

«Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир», – передает РИА «Новости» сообщение портала Haberler.com.

В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».

«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.

Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите.

«Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.

Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.

Москва видит, что Киев не готов выполнять договоренности, хотя на переговорах в конце марта стороны фактически достигли соглашения, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов в Тегеране, он указал на готовность Москвы содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия ограничений на продовольственный экспорт из России, рассказал о проблемах с поставками газа по "Северному потоку - 2", даже если его запустить прямо сейчас, и назвал "завиральными" идеи об ограничении цен на российскую нефть.

ТАСС собрал ответы Путина на вопросы прессы.

Об итогах саммита астанинской "тройки"

"Все мы считаем, что необходимо гарантировать территориальную целостность Сирийской Арабской Республике и избавиться от террористов, причем всяких разных мастей, сейчас не буду перечислять эти масти. Это основное, самое главное, и это подтверждено еще раз в совместном заявлении [по итогам саммита]".

В "тройке" "есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье", но есть и общая позиция, что "американские войска должны покинуть эту территорию": "Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть".

В целом именно благодаря России, Ирану и Турции свыше 90% сирийской территории контролируется законными властями и в стране "все-таки хребет международному терроризму переломили".

О возможности переговоров с Киевом

Результат любых переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договоренности: "Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

На переговорах в Стамбуле в конце марта Москва и Киев "фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать", но после отвода российских войск из центральных регионов Украины киевские власти отказались от выполнения договоренностей.

Посреднические услуги предлагает не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, за что Россия им благодарна: "Даже желание внести какой-то вклад в это благородное дело уже многого стоит".

Об украинском зерне

Россия настаивает на пакетном соглашении по вывозу зерна с Украины: "Изначально мы ставили вопрос таким образом, что <...> мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты".

Соответствующая договоренность обсуждалась с международными организациями, и до сих пор никто, включая Соединенные Штаты, против этого не возражал. При этом американцы уже фактически сняли ограничения на экспорт российских удобрений: "Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна".

Ранее во вторник на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что в рамках переговоров по зерну "не все вопросы <...> еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо". Эрдоган назвал российскую позицию на этих переговорах "очень положительной и конструктивной".

О поставках газа в Европу

Запад безосновательно пытается переложить ответственность за последствия собственных ошибок в энергетике на Россию: "Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии".

"Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять свои обязательства", но сталкивается с препятствиями - так, Украина "без всяких на то оснований" закрыла один из проходящих по ее территории маршрутов поставок газа.

Кроме того, "Газпром" до сих пор не получил документы на турбину для "Северного потока - 1", без которой объемы поставок по этому газопроводу упадут вдвое. Москва готова запустить "Северный поток - 2", но и с этим маршрутом теперь есть проблемы - половину предназначенного для него объема газа пришлось снять "для внутреннего потребления и переработки".

Об ограничении стоимости российской нефти

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом. <...> Результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес".

О санкциях против Сирии

Санкции, которые ввел Запад против Сирии, приводят к плачевным результатам: "Там почти 90% [населения] за чертой бедности сейчас живет. Очень серьезная ситуация складывается". При этом не стоит политизировать гуманитарную помощь, было бы несправедливо "выделять кого-то, какие-то группы".

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад позитивно оценил итоги саммита лидеров России, Ирана и Турции, который прошёл в Тегеране во вторник, 19 июля.

«Сирия позитивно оценивает результаты трёхстороннего саммита в Тегеране», — передаёт ТАСС его слова в ходе пресс-конференции в Тегеране вместе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Глава сирийского МИД также выразил благодарность иранской стороне за подготовку «сбалансированного заявления по итогам саммита, подтверждающего необходимость сохранения территориального единства Сирии».

Ранее российский президент Владмир Путин заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии.

Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.

Несмотря на то что не оглашается, какие конкретно договоренности были достигнуты в ходе саммита «астанинской тройки» в Тегеране, известно, что страны пришли к единому сценарию по урегулированию сирийского конфликта. Встречу президентов России, Ирана и Турции, без сомнения, можно назвать успешной. В разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов объяснил значимость этих переговоров.

Итоги встречи лидеров России, Ирана и Турции

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Стороны пришли к выводу, что кризис может быть решен только силами дипломатии и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

Кроме того, лидеры «астанинской тройки» приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.

Тарасов напомнил, что встреча «астанинской тройки» уже проходила ранее. В июне в Астане было заседание участников Астанинского процесса на уровне экспертов и замминистров иностранных дел, на котором присутствовали представительство и оппозиция Сирии, однако саммит оказался не совсем удачным, добавил эксперт по региону.

«Тогда стало ясно, что необходимо под "астанинскую тройку" подвести серьезный экономический фундамент сотрудничества — определить взаимную заинтересованность стран. И именно эта основа стала ведущей в переговорах в Тегеране», — заявил Тарасов.

Политолог уверен, что переговоры в Тегеране можно назвать успешными. Потому что был подписан ряд важных соглашений и по трехсторонним вопросам, и по двусторонним вопросам между участниками Астанинского процесса.

«Стороны определили свои намерения продвигать дальше сирийское урегулирование. В то же время подписали важные двусторонние соглашения по разблокированию коридоров и созданию экспериментального транспортного коридора с выходом на Китай и Индию», — сообщил он.

Три исторических противника на Ближнем Востоке пытаются создать прежде всего не военный, а политико-экономический альянс, что демонстрирует изменение ситуации на Ближнем Востоке



Станислав Тарасов

политолог

Урегулирование сирийского кризиса

При этом Станислав Тарасов отметил, что двигаться по вопросу сирийского урегулирования нужно постепенно.

«Американцы, уходя из региона, создают вакуум, в который нужно вовлекаться очень осторожно, потому что они могут перекладывать на плечи России проблемы региона, а они сложные. Поэтому вовлечение идет осторожно, медленно, шаг за шагом», — сказал политолог.

Эксперт по региону перечислил договоренности, к которым могли прийти страны.

«Турция собиралась провести военную операцию в северной Сирии, я думаю, что эта операция отложена. Детальные договоренности, которые, без всякого сомнения, в Тегеране были достигнуты, не оглашаются. Однако демонстрируется намерение решать вопросы. А детали мы скоро узнаем. В ближайшее время уже будут видны результаты встречи», — сказал политолог.

19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

В ходе встречи лидеры приняли решение провести следующий саммит в «астанинском формате» до конца 2022 года в России по приглашению Путина.

Также 19 июля в Тегеране прошли двусторонние встречи президента России с турецким и иранским лидерами.

«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.

«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров.

«Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.

«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев.

При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.