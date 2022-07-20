"Там одна химия": Путин сравнил пользу иван-чая и кока-колы

Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку отечественным производителям иван-чая. Так он отреагировал на просьбу Александра Хлынова, представляющего эту отрасль на форуме «Сильные идеи для нового времени». Предприниматель предложил повысить популярность традиционно русского напитка из иван-чая.

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«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола, там одна химия», — согласился Путин.

Хлынов рассказал о потенциале травяных напитков, поскольку чай, кофе и какао в России не растут. Предприниматель подготовил список предложений для профильных ведомств, и президент страны пообещал оперативно передать их в нужные руки.

«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», — заявил Путин.

Хлынов сообщил, что в его союз производителей иван-чая входит уже сотня компаний, и это не предел. По его мнению, нужно признать иван-чай сельскохозяйственным продуктом, разработать методологию его высадки и обучить кадры. Бизнесмен объяснил, что если нарастить объёмы урожая до 30–35%, то ежегодно можно будет получать 100 млрд рублей. К тому же благодаря развитию производства появится много рабочих мест.