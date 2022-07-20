«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень чётко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остаётся... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — сказал Лавров.