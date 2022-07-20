Путин назвал сроки восстановления ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не оставит ЛНР и ДНР и поможет с восстановлением республик, однако на это потребуются годы. Об этом президент заявил на встрече с участниками конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции.
«Россия будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там все в порядок», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».
Ранее URA.RU сообщало, что центральная избирательная комиссия России проведет семинар для сотрудников избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик. Обе республики готовятся к референдумам о присоединении к РФ.