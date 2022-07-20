«Мы расхлебываем сегодня»: глава Крыма обвинил большевиков в «украинизации Украины»

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РБК обвинил советскую власть в «украинизации Украины», а также отметил, что уже после распада СССР Украину и Россию искусственно разделили. По его мнению, последствия тех исторических событий приходится «расхлебывать» сегодня. Аксенов добавил, что главной целью спецоперации является защита интересов России и обеспечение безопасности граждан страны.

Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на успех, я в этом глубоко убежден. То, что мы дожмем, и так ясно, но хотелось бы это сделать меньшей кровью и наших ребят, и мирного населения Украины, — сказал Аксенов.

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что проводимая с момента обретения независимости в 1991 году политика украинизация провалилась в южных регионах Украины, сообщает РИА «Новости».

«На улицах городов и сел в освобожденных областях украинской речи практически не слышно. Максимум суржик. Все говорят на русском языке. Тридцатилетняя принудительная украинизация регионов потерпела крах», — заявил Крючков.

Он пояснил, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей, в регионах восстанавливается, в том числе, привычное местному населению делопроизводство на русском языке.

Ранее стало известно, что Одесская область Украины откажется от преподавания русского языка.

По данным одного из украинских изданий, учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами из других государств.

Одной из причин конфликта на Украине стала стремительная украинизация страны радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры. Однако свою роль сыграло и игнорирование Западом системы безопасности, нивелировании системы сдержек и противовесов. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, после майдана 2014 года началась "стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских". Как отметил Лукашенко, сам переворот был осуществлен при поддержке внешних сил.

Президент Беларуси также заявил, что причиной эскалации ситуации в Восточной Европе стало игнорирование Западом системы безопасности, нивелировании системы сдержек и противовесов. Произошла деградация и обесценивание международных договоров. Велась активная милитаризация Польши, Украины и Литвы.

При этом Запад не замечал конфликта в Донбассе, гибели там мирных граждан.

"Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения", - отметил Лукашенко.

Украина оказалась потеряна, когда ее власти отказались от славянской идентичности. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия "Славянского базара" в Витебске.

Лукашенко отметил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад.

"Мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности", - цитирует РИА Новости белорусского лидера.

Он также выразил уверенность, что Украина вернется в свою славянскую семью.

Ранее Лукашенко рассказал, что Западная Европа сначала вырастила монстра под названием фашистская Германия, а теперь растит нового монстра на Украине.

Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям и открыта для диалога с Украиной, ведь обе страны развивались как единая экономическая система на протяжении многих веков, написал в своей статье Президент РФ Владимир Путин, опубликованной 12 июля на сайте Кремля.

Ранее в ходе прямой линии, которая прошла 30 июня, глава государства заявил, что напишет отдельную аналитическую статью об истории России и Украины.

«Россия открыта для диалога с Украиной <...>. Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», — отметил Путин.

Он обратил внимание, что россияне с уважением относятся к стремлению граждан Украины видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным.

«Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, вместе Россия и Украина всегда были и будут многократно сильнее и успешнее, ведь россияне и украинцы — один народ.

При этом часть одного народа, отметил президент, в ходе своего развития может ощутить себя отдельной нацией, и относиться к этому надо с уважением.

«Все меняется. В том числе — страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением», — подчеркнул он.

Владимир Путин указал, что его слова сейчас могу воспринять в штыки, но многие люди их услышат.

«И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её гражданам», — отметил Президент России.

Он назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной. По его мнению, это, не в последнюю очередь, «результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».

«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми», — считает Путин.

Глава государства отметил, что Россия никогда не допустит, чтобы против неё использовали её же исторические территории и живущих там людей.

«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России», — подчеркнул президент.

По его словам, вражда с Россией неприемлема для миллионов украинцев, но им «не дают поднять голову».

«Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей — миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье <...> и убивают», — отметил Владимир Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлениях. В ходе подготовки статьи российский лидер использует данные из архивов.

Текст: Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист

Ровно год назад президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Впервые на самом высоком государственном уровне было заявлено, что русские и украинцы – один народ, одно культурно-историческое и духовное пространство. Однако почти столетие после падения русской государственности в 1917 году продолжалось господство «разделительной» идеологии – последствия которой мы, собственно, и наблюдаем сейчас.

Глава государства также написал о Новороссии, этом огромном русском регионе, который после 1917 года как будто перестал существовать, оставшись лишь в книгах и фильмах, посвященных временам борьбы с Османской империей за выход к Черному морю.

Важность Новороссии для нашей истории сложно переоценить. Вплоть до того момента, как в причерноморских степях появились русские войска под командованием князя Потёмкина, эти земли назывались Диким полем. Там росли высокие травы, бегали звери и гулял вольный ветер. Люди в Диком поле не жили, потому что эти земли постоянно оказывались под ударом то турок, то крымских татар, то поляков.

Крымское ханство вообще сделало главной особенностью своей экономики так называемое набеговое хозяйство, когда примерно раз в пять-семь лет крымцы отправлялись пограбить приграничные русские земли, уводя пленников для продажи в рабство, скот и ценное имущество.

А ведь причерноморские степи – это плодороднейшая земля и мягкий климат, идеальные условия для ведения сельского хозяйства. Этот факт, а также потребность России в портах на Черном море, привели к тому, что к концу XVIII века северный берег Черного моря стал русской землей. Естественно, туда сразу же ринулись поселенцы, преимущественно из южных областей России. Так была заселена Новороссия. А на востоке от нее уже в XIX веке возник мощный промышленный Донбасско-Криворожский район.

После 1917 года все эти земли достались Украине, потому что так потребовали тамошние национал-коммунисты, весь «пролетарский интернационализм» которых заканчивался ровно там, где начинался спор – какую землю считать украинской. Попытка русского населения Донбасса войти в состав России была самым решительным образом пресечена Лениным в 1918 году. О Новороссии было приказано забыть, чтобы не обижать «украинских товарищей».

Лишь спустя 96 лет, в 2014 году, восстание жителей Донбасса против гнета националистической власти Киева вернуло Новороссию в политический лексикон, а в 2021 году это географическое название было легитимизовано президентом России.

Отметил Путин и тот факт, что хотя Россия постоянно обвиняется в проведении агрессивной политики, никто больше нас не стремился к налаживанию мирных отношений. Россия признала постсоветские границы, хотя, как заметил президент, должен был действовать принцип «уходите с тем, с чем пришли». Россия на протяжении десятилетий поддерживала украинскую экономику субсидированными ценами на энергоносители и платой за трафик сырья в Европу. Только на плате за газ мы оказали помощь Украине в размере более 82 млрд долларов. Москва пошла на такой шаг ради того, чтобы сохранить мир между соседями. Но, увы, Киеву это не впрок.

Любой жест доброй воли современные украинские власти воспринимают как проявление слабости. Но вот прошел всего год – и ни о какой слабости в отношении Украины более никто не говорит. Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Две части одного народа должны жить в едином государстве. Даже если одна часть была одурманена националистической пропагандой. Отдавать часть нашего родного народа врагам на поругание и создание «АнтиРоссии» – это преступление.

Именно об этом говорил Путин в 2021 году.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что позицию российского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины разделяют многие американцы. По его словам, такого мнения придерживаются даже учёные, сообщает РИА Новости.

Wikipedia

В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <...> ». Такими категориями рассуждают даже учёные и профессора, — подчеркнул экс-дипломат.

Как отметил Макфол, в США многие специалисты считают единое Древнерусское государство тем союзом, от которого ведут свою историю и Москва, и Киев. По мнению бывшего посла, Вашингтону и Киеву следует реализовать некую образовательную программу, способную помочь миру выучить новую историю Украины, выгодную Западу.

Ранее Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». По его мнению, отношения Москвы и Киева ухудшились из-за «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов. Он призвал обратиться к истории, в которой прописано общее прошлое народов.

Текст: Ирина Таран, Елизавета Комарова, Святослав Князев

С 16 июля на Украине начинается очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь за использование не украинского будут штрафовать должностных лиц, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также «других нарушающих закон физических лиц». Отныне неисполнение норм влечёт за собой административную ответственность — штраф до 8,5 тыс. гривен (около $300), который будет увеличен при повторном нарушении (почти до 12 тыс. гривен — около $400). По мнению экспертов, вступившие в силу нововведения стали вершиной процесса украинизации населения Киевом и его дискриминационной политики «по искоренению русского языка».

На Украине стартовал очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он вступил в силу ещё в 2019 году, однако его отдельные положения реализовываются поэтапно.

В 2022 году с 16 июля начнут штрафовать должностных лиц, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также «других нарушающих закон физических лиц», если они будут использовать любой другой язык, кроме украинского, говорится в пресс-релизе на официальном сайте уполномоченного по защите госязыка (языкового омбудсмена).

«Представители уполномоченного могут составлять административные протоколы. Уполномоченный по защите государственного языка будет рассматривать их и выносить постановления, которые предусматривают или предупреждения, или штрафы», — отмечено в заявлении.

Отныне неисполнение норм влечёт за собой административную ответственность: штраф до 8,5 тыс. гривен (около $300), который будет увеличен при повторном нарушении почти до 12 тыс. гривен (около $400).

Напомним, на днях языковой омбудсмен Тарас Креминь обвинил в неисполнении языкового закона украинского президента Владимира Зеленского и ряд других должностных лиц. Глава страны, которого уже упрекали за переход на русский язык в некоторых своих выступлениях и интервью, на этот раз говорил по-английски.

Кроме того, нововведения регламентируют использование украинского языка в интернете и в интерфейсе компьютерных программ товаров. Теперь веб-сайты и веб-страницы в соцсетях органов госвласти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и СМИ, зарегистрированных на Украине, должны выполняться на государственном языке. Однако законом допускается существование их иноязычных версий.

«В соответствии со второй частью статьи 27 компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, установленная на товарах, реализуемых на Украине, должна иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, который по объёму и содержанию должен содержать не меньше информации, чем иноязычные версии такого интерфейса», — говорится в пресс-релизе.

В документе подчёркивается, что в 2021 году от граждан поступило более тысячи сообщений об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей.

«Очевидно, что со вступлением в силу новых норм количество зафиксированных нарушений может увеличиться. Вне всяких сомнений, в течение первых нескольких месяцев ситуация улучшится — этому будут содействовать как превентивные мероприятия, так и новые административные санкции», — цитирует языкового омбудсмена правительственный портал.

Кроме того, по мнению Креминя, новый этап реализации языковых норм увеличит употребление украинского в публичном пространстве и укрепит его статус как государственного языка.

Тотальная украинизация

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», изначально направленный на искоренение русского, коснулся практически всех сфер жизни населения Украины. Жителей страны обязали использовать в публичном пространстве исключительно украинский язык.

Кроме того, только на украинском должны проводиться все культурно-массовые мероприятия, создаваться фильмы и телепередачи. Позже украинизировалась и реклама, а затем все научные издания стали публиковаться на украинском и на официальных языках ЕС, включая английский (в этих случаях с аннотацией на украинском). Все медицинские документы также стали оформлять только на украинском. Наименования остановок, станций, портов и аэропортов теперь разрешено указывать лишь на государственном языке, но допустимо их дублирование латиницей.

Что касается обслуживающего сектора, то весь персонал магазинов, кафе, ресторанов, спортклубов, парикмахерских и других подобных заведений с 16 января 2021 года обязан обращаться к клиентам исключительно на украинском. И только если клиент попросит, то допустим переход к общению на другом языке.

Коснулась украинизация и печатных СМИ. С 16 января текущего года они должны издаваться на государственном языке. При этом пресса может выходить и на других языках, но с условием, что будет напечатан такой же тираж на украинском.

Также есть исключение для СМИ, которые публикуют материалы на официальных языках ЕС и языках так называемых коренных народов Украины. Однако русский к числу языков коренных народов Украины отнесён не был.

«Преобладающее большинство сфер должно пользоваться украинским. В частности, государственный язык обязателен в рекламе, медицине и транспорте, в делопроизводстве, документообороте и отчётности, образовании и науке, технической и проектной документации, обслуживании, культуре, в частности», — приводятся слова языкового омбудсмена в пресс-релизе.

«Продолжают закручивать гайки»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, нововведения, которые вступили в силу 16 июля, стали вершиной процесса украинизации населения Киевом и его дискриминационной политики по искоренению русского языка.

«Украинские власти делают ряд исключений для языков Евросоюза, но не делают их для русского, которым пользуется колоссальное количество украинцев — по ряду опросов более половины населения активно применяют его в повседневной жизни. Фактически речь идёт о том, что жителям Украины запрещено говорить на их родном языке, что является откровенным варварством», — подчеркнул эксперт.

По словам Шаповалова, то, что положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» продолжают вводиться на Украине, — «яркое свидетельство нацистского характера украинского государства», а нововведения, связанные со штрафными санкциями, призваны в первую очередь ускорить процесс так называемой дерусификации на Украине.

«Сейчас начался репрессивный этап реализации закона о госязыке. Штрафовать начнут украинцев, для которых русский язык является родным и привычным, а лишение таких сумм станет для них весьма болезненным. При этом Киев будет стараться жёстко следовать нововведениям, показательно наказывая и политиков, чтобы отучить своих граждан говорить и мыслить на родном для них русском языке», — заявил аналитик.

Шаповалов уверен, что такой «карательный этап» реализации закона о госязыке крайне негативно повлияет на жизнь русскоговорящих украинцев.

«Это не только удар по благосостоянию русскоязычных жителей Украины, но и превращение русского языка, который является родным для большой части украинцев, в незаконный и запретный. Всё это приведёт к дальнейшему росту социального напряжения и вызовет достаточно серьёзный социальный протест», — уверен эксперт.

Схожего мнения придерживается и политолог Александр Дудчак. В комментарии RT он заявил, что ужесточение контроля за исполнением языкового закона, а также вступление в силу новых его положений «будет способствовать ещё большему расколу страны».

«Это не приведёт ни к какому объединению государства, как привыкли вещать в Киеве. Украинские власти продолжают закручивать гайки. Не исключено, что, помимо языкового омбудсмена и его представителей, будут также организованы добровольческие отряды, призванные выискивать нарушителей. И это будет сильно давить на русскоязычное население, не давать ему спокойно жить», — считает аналитик.

Как отметил Дудчак, украинцы, для которых русский язык родной, «давно запуганы украинской властью».