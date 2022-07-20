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31 минуту назад

Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений

Lenta.ruиещё 18

Разрыва дипломатических отношений между Сирией и Украиной следовало ожидать, потому что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. В беседе с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал, как складывались контакты стран до разрыва отношений.

Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений
Фото: ReutersReuters

20 июля стало известно, что Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР).

«Этого следовало ожидать после того, как Сирия признала независимость ДНР и ЛНР. Дипломатические отношения между Сирией и Украиной носили чисто формальный характер — были небольшие представительства. Я полагаю, что это так называемая демонстративная акция со стороны Киева», — сказал Тарасов.

30 июня МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией со своей стороны в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Днем ранее МИД Сирии сообщил, что страна решила признать независимость ДНР и ЛНР.

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