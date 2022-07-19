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58 минут назад

"Я не думаю": посол России о возможном развязывании войны Британией

Елена Прошина

Британские военные вряд ли станут развязывать прямую войну с Россией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол в Лондоне Андрей Келин.

«Что касается способности развязать войну, то я не думаю. Профессиональные военные здесь меньше подвержены политическим лозунгам, они относятся к войне очень серьёзно», — цитирует его ТАСС.

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Келин: РФ не ждет изменений антироссийского курса Британии с приходом нового премьера

Москва не ожидает изменений в антироссийском направлении при новом премьер-министре Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Тенденция русофобская [в правительстве Британии] возникла не вчера, она ведется уже порядка 10 лет и резко усилилась после 2014-2015 годов, усилилась в 2018 году <...> и сейчас так же в связи с военной операцией на Украине. Мы не ждем здесь каких-то улучшений, здесь имеется широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас не пришел к руководству Консервативной партии и правительства", - сказал посол во вторник.

Он добавил, что на данный момент невозможно предугадать, кто станет соперником экс-министра финансов Британии Риши Сунака на пост главы британской Консервативной партии.

"На сегодняшний день у нас сколько осталось кандидатов: четверо кандидатов, некоторые отсеялись, видимо, за сегодня, еще один отсеется и за завтра, в ближайшие дни очередные туры выборов. Кто окажется в финале гонки, которая разворачивается внутри парламентской фракции Консервативной партии, предсказать очень трудно", - отметил Келин.

Посол РФ заявил о неспособности главы МИД Британии слушать и воспринимать аргументы

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов, что едва ли позволило бы ей вести конструктивный диалог на высоком и высшем уровне. Об этом заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат обратил внимание на заявления Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии таких крупных стран, как Индия и Индонезия.

"Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили. "Осадить" [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова у нее совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне, тем более в компании Индонезии, - отметил он. - У нее есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам".

Трасс посетила Москву с рабочим визитом в феврале. На переговорах с Лавровым она отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.

Экс-глава Минфина Британии Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьера

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщает Independent со ссылкой на данные опроса телеканала ITV. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

Второе место занял председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат, он набрал 19% голосов. Третью строчку в рейтинге заняла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, за нее свой голос отдали 17% телезрителей. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс выступила хорошо, по мнению 15% опрошенных. Худшие результаты показала бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, она набрала 12% голосов.

Отмечается, что в ходе дебатов Трасс начала серию нападок на Сунака, дипломат обвинила его в рекордно высоких за последние 70 лет налогах и усомнилась в том, что у политика есть план по выводу Великобритании из рецессии.

Сунак, в свою очередь, парировал, что хотел бы объявить о снижении налогов и о том, что «все будет хорошо», однако сделать этого он не может, потому что «экономика — это не консерватизм, это — социализм».

Я хочу быть честным со страной в отношении экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся, и в отношении того, что потребует их решения. И это политически неудобно для меня, не просто говорить простые вещи, но я думаю, что это показывает людям, что я буду честен с ними в том, что их ждет впереди, и я буду ответственно относиться к этому, даже если это политически нелегко, — ответил Сунак.

Ранее сообщалось, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, по результатам которого она набрала 27% голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он отметил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки — так долго, как потребуется.

Песков высказался о кандидатах на пост премьера Британии

Кандидаты на пост премьер-министра Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью в своих заявлениях, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что все антироссийские высказывания британских политиков тщательно фиксируются.

Все они не могут похвастаться дипломатической сдержанностью. Их заявления мы тщательно фиксируем, — сказал пресс-секретарь.

Sky News: начальник штаба ВВС Великобритании Вигсон заявил, что страна должна быть готова к войне с Россией

Великобритания в любой момент должна быть готова к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. С таким заявлением выступил начальник штаба ВВС страны Майк Вигсон. Он отметил в интервью Sky News, что это должно стать для всей Европы очень важным уроком по безопасности.

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Мы должны быть готовы к этому. И это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, — сказал Вигсон.

Он добавил, что опасается «некой российской угрозы для некоторых государств Европы». При этом ни подробностей, ни доказательств причин своих слов Вигсон не привёл.

В Великобритании назвали условие, при котором Лондон вступит в войну с РФ

Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает Sky News. По его словам, российская сторона якобы представляет угрозу Лондону и Европе на фоне продолжения военной спецоперации РФ на Украине.

«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — пояснил Уигстон.

Как отметил начальник штаба ВВС Великобритании, Соединенное Королевство может «вступить в войну» с Россией. Однако Уигстон подчеркнул, что такой сценарий возможен только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».

Ранее сообщалось, что кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России в случае своей победы на выборах.

В Великобритании заявили, что РФ будет угрозой для королевства еще несколько десятилетий

Британское военное командование исходит из того, что Россия будет оставаться угрозой для Соединенного Королевства еще несколько десятилетий. Об этом в воскресном интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин.

"Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Это надолго, - заявил Радакин. - Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину".

Радакин также подчеркнул, что в настоящий момент Лондон рассматривает РФ как самую серьезную угрозу своей безопасности, хотя политика Китая также вызывает беспокойство у британских военных.

"В краткосрочной перспективе угроза со стороны российских сухопутных сил, похоже, уменьшилась <...>, однако Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, позволяющие угрожать подводным кабелям, с помощью которых осуществляется передача информации по всему миру", - отметил Радакин.

Ранее на этой неделе в интервью The Economist адмирал заявил, что, по его мнению, "Россия не хочет ядерной войны" и открытого конфликта с НАТО.

Начальник штаба обороны Британии заявил, что сохраняется возможность для контактов с Москвой

Британские военные все еще сохраняют возможность контактировать с российскими коллегами, чтобы оценивать вероятные риски эскалации и ее предотвращения, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин. Об этом сообщает издание The Economist.

«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие четкие, как в годы холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — подчеркнул Радакин.

Как отметил адмирал, британское военное командование ориентируется на то, что Россия не станет конфликтовать с НАТО, начиная ядерную войну.

«Безусловно, мы должны учитывать риск эскалации...» — добавил он.

Обозреватель The Times: у Британии не хватит боеприпасов в случае конфликта с Россией

Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены, говорится в колонке обозревателя The Times Эдварда Лукаса.

«Кошмар для каждого солдата грозит Вооружённым силам Великобритании в случае войны с Россией», — говорится в материале.

По словам Лукаса, общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает оснащения и боеприпасов для выполнения своей главной военной задачи.

В статье говорится, что на прошедшей ранее военной конференции отмечалось, что в случае реального столкновения с Россией у британских вооружённых сил «при российской скорострельности» боеприпасы закончатся за два дня.

Бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор прокомментировал поддержку Украины со стороны Запада. Он выразил мнение, что «резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, ясно, что само НАТО не допускало мысли, что в Европе начнётся долгий конфликт».

Военный эксперт оценил степень угрозы для России со стороны Великобритании

Великобритания не несет серьезной военной угрозы России, последняя защищена ядерным оружием от любого нападения, заявил военный эксперт Константин Сивков «ПолитЭксперту». В связи с этим не следует всерьез воспринимать агрессивные высказывания британских официальных лиц против РФ, считает он.

Россия защищена от любого нападения извне с помощью ядерных сил. <...> Великобритания специально нагнетает ситуацию вокруг украинского кризиса и столкновения с Россией. Лондон поступает таким образом для увеличения уровня напряженности вокруг отношений с РФ, — сказал Сивков.

Попытки «измотать Москву» подобными действиями он назвал безуспешными.

Захарова: британцев готовят к ядерной войне с Россией

Британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — отметила она в своем telegram-канале.

Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, передает RT. Еще одним доказательством для официального представителя российского МИД стала книга доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне». Это реконструкция последствий ядерного нападения СССР на Британские острова.

«Ребята готовились давно, так сказать», — пояснила Захарова.

Заявлений Запада о якобы «ядерной войне» стало больше после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Несмотря на то, что главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже призвала НАТО продемонстрировать России, что в случае необходимости альянс готов применить ядерное оружие. В свою очередь, российская сторона не считает эти заявления серьезными и никого не пугает ядерной войной.

Джеймс Хиппи,Том Тугендхат,Андрей Келин,Константин Сивков,Борис Джонсон,Эдвард Лукас,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Консервативная партия,НАТО,
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