"Я не думаю": посол России о возможном развязывании войны Британией

Британские военные вряд ли станут развязывать прямую войну с Россией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол в Лондоне Андрей Келин.

«Что касается способности развязать войну, то я не думаю. Профессиональные военные здесь меньше подвержены политическим лозунгам, они относятся к войне очень серьёзно», — цитирует его ТАСС.

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Москва не ожидает изменений в антироссийском направлении при новом премьер-министре Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Тенденция русофобская [в правительстве Британии] возникла не вчера, она ведется уже порядка 10 лет и резко усилилась после 2014-2015 годов, усилилась в 2018 году <...> и сейчас так же в связи с военной операцией на Украине. Мы не ждем здесь каких-то улучшений, здесь имеется широкое антироссийское мнение, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас не пришел к руководству Консервативной партии и правительства", - сказал посол во вторник.

Он добавил, что на данный момент невозможно предугадать, кто станет соперником экс-министра финансов Британии Риши Сунака на пост главы британской Консервативной партии.

"На сегодняшний день у нас сколько осталось кандидатов: четверо кандидатов, некоторые отсеялись, видимо, за сегодня, еще один отсеется и за завтра, в ближайшие дни очередные туры выборов. Кто окажется в финале гонки, которая разворачивается внутри парламентской фракции Консервативной партии, предсказать очень трудно", - отметил Келин.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов, что едва ли позволило бы ей вести конструктивный диалог на высоком и высшем уровне. Об этом заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат обратил внимание на заявления Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии таких крупных стран, как Индия и Индонезия.

"Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили. "Осадить" [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова у нее совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне, тем более в компании Индонезии, - отметил он. - У нее есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам".

Трасс посетила Москву с рабочим визитом в феврале. На переговорах с Лавровым она отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщает Independent со ссылкой на данные опроса телеканала ITV. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

Второе место занял председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат, он набрал 19% голосов. Третью строчку в рейтинге заняла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, за нее свой голос отдали 17% телезрителей. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс выступила хорошо, по мнению 15% опрошенных. Худшие результаты показала бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, она набрала 12% голосов.

Отмечается, что в ходе дебатов Трасс начала серию нападок на Сунака, дипломат обвинила его в рекордно высоких за последние 70 лет налогах и усомнилась в том, что у политика есть план по выводу Великобритании из рецессии.

Сунак, в свою очередь, парировал, что хотел бы объявить о снижении налогов и о том, что «все будет хорошо», однако сделать этого он не может, потому что «экономика — это не консерватизм, это — социализм».

Я хочу быть честным со страной в отношении экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся, и в отношении того, что потребует их решения. И это политически неудобно для меня, не просто говорить простые вещи, но я думаю, что это показывает людям, что я буду честен с ними в том, что их ждет впереди, и я буду ответственно относиться к этому, даже если это политически нелегко, — ответил Сунак.

Ранее сообщалось, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, по результатам которого она набрала 27% голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он отметил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки — так долго, как потребуется.

Кандидаты на пост премьер-министра Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью в своих заявлениях, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что все антироссийские высказывания британских политиков тщательно фиксируются.

Все они не могут похвастаться дипломатической сдержанностью. Их заявления мы тщательно фиксируем, — сказал пресс-секретарь.

Великобритания в любой момент должна быть готова к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. С таким заявлением выступил начальник штаба ВВС страны Майк Вигсон. Он отметил в интервью Sky News, что это должно стать для всей Европы очень важным уроком по безопасности.

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Мы должны быть готовы к этому. И это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, — сказал Вигсон.

Он добавил, что опасается «некой российской угрозы для некоторых государств Европы». При этом ни подробностей, ни доказательств причин своих слов Вигсон не привёл.

Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает Sky News. По его словам, российская сторона якобы представляет угрозу Лондону и Европе на фоне продолжения военной спецоперации РФ на Украине.

«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — пояснил Уигстон.

Как отметил начальник штаба ВВС Великобритании, Соединенное Королевство может «вступить в войну» с Россией. Однако Уигстон подчеркнул, что такой сценарий возможен только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».

Ранее сообщалось, что кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России в случае своей победы на выборах.

Британское военное командование исходит из того, что Россия будет оставаться угрозой для Соединенного Королевства еще несколько десятилетий. Об этом в воскресном интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин.

"Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Это надолго, - заявил Радакин. - Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину".

Радакин также подчеркнул, что в настоящий момент Лондон рассматривает РФ как самую серьезную угрозу своей безопасности, хотя политика Китая также вызывает беспокойство у британских военных.

"В краткосрочной перспективе угроза со стороны российских сухопутных сил, похоже, уменьшилась <...>, однако Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, позволяющие угрожать подводным кабелям, с помощью которых осуществляется передача информации по всему миру", - отметил Радакин.

Ранее на этой неделе в интервью The Economist адмирал заявил, что, по его мнению, "Россия не хочет ядерной войны" и открытого конфликта с НАТО.

Британские военные все еще сохраняют возможность контактировать с российскими коллегами, чтобы оценивать вероятные риски эскалации и ее предотвращения, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин. Об этом сообщает издание The Economist.

«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие четкие, как в годы холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — подчеркнул Радакин.

Как отметил адмирал, британское военное командование ориентируется на то, что Россия не станет конфликтовать с НАТО, начиная ядерную войну.

«Безусловно, мы должны учитывать риск эскалации...» — добавил он.

Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены, говорится в колонке обозревателя The Times Эдварда Лукаса.

«Кошмар для каждого солдата грозит Вооружённым силам Великобритании в случае войны с Россией», — говорится в материале.

По словам Лукаса, общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает оснащения и боеприпасов для выполнения своей главной военной задачи.

В статье говорится, что на прошедшей ранее военной конференции отмечалось, что в случае реального столкновения с Россией у британских вооружённых сил «при российской скорострельности» боеприпасы закончатся за два дня.

Бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор прокомментировал поддержку Украины со стороны Запада. Он выразил мнение, что «резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, ясно, что само НАТО не допускало мысли, что в Европе начнётся долгий конфликт».

Великобритания не несет серьезной военной угрозы России, последняя защищена ядерным оружием от любого нападения, заявил военный эксперт Константин Сивков «ПолитЭксперту». В связи с этим не следует всерьез воспринимать агрессивные высказывания британских официальных лиц против РФ, считает он.

Россия защищена от любого нападения извне с помощью ядерных сил. <...> Великобритания специально нагнетает ситуацию вокруг украинского кризиса и столкновения с Россией. Лондон поступает таким образом для увеличения уровня напряженности вокруг отношений с РФ, — сказал Сивков.

Попытки «измотать Москву» подобными действиями он назвал безуспешными.

Британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — отметила она в своем telegram-канале.

Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, передает RT. Еще одним доказательством для официального представителя российского МИД стала книга доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне». Это реконструкция последствий ядерного нападения СССР на Британские острова.

«Ребята готовились давно, так сказать», — пояснила Захарова.