Москва ответила на обвинения Запада в провоцировании мирового кризиса

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отверг обвинения стран Запада в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса, сообщает РИА Новости.
«Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал дипломат во время мероприятия по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН.
По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли эпидемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия.
В ООН неоднократно высказывались об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. При этом западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. По словам главы государства, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.