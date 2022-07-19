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7 минут назад

Москва ответила на обвинения Запада в провоцировании мирового кризиса

Елена Прошина

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отверг обвинения стран Запада в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса, сообщает РИА Новости.

Москва ответила на обвинения Запада в провоцировании мирового кризиса
Фото: ТАССТАСС

«Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал дипломат во время мероприятия по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН.

По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли эпидемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия.

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В ООН неоднократно высказывались об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. При этом западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. По словам главы государства, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

Политика,Сергей Вершинин,Владимир Путин,ООН,
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