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36 минут назад

Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Виноградова

News.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека, — говорится в документе.

Ранее президент подписал постановление, согласно которому Россия не будет исполнять постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Решения, вынесенные ЕСПЧ, также перестанут быть основанием для пересмотра дел, завершившихся в отечественных арбитражах. При этом законы не освобождают РФ от обязанности выплатить компенсации, назначенные до названной даты.

Политика,Михаил Виноградов,Владимир Путин,ЕСПЧ,Генпрокуратура РФ,
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