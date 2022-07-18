Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова от функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ . Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент подписал постановление, согласно которому Россия не будет исполнять постановления Европейского суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Решения, вынесенные ЕСПЧ, также перестанут быть основанием для пересмотра дел, завершившихся в отечественных арбитражах. При этом законы не освобождают РФ от обязанности выплатить компенсации, назначенные до названной даты.