В Госдуму внесен закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в РФ

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Как указывают авторы в пояснительной записке, "необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".